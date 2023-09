Bottiglia spaccata e lasciata in strada, degrado in via De Ruggero

Rifiuti pericolosi sparsi in strada. Siamo in via Michele De Ruggero, a Salerno. Ci scrive un lettore, che denuncia la presenza di una bottiglia rotta per strada e non inserita negli appositi contenitori per il vetro: "La bottiglia di birra rotta - dichiara Giulio Maria Di Maio - è un pericolo per chi cammina. Soprattutto per le donne o per chi usa scarpe estive aperte come i sandali"