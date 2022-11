Degrado e incuria in via Santoro, allarme furti tra i residenti di via Moscato

Le segnalazioni giunte alla nostra redazione parlano di stato di degrado in una strada di Salerno, spesso alimentato dai vagabondi notturni. In via Moscato, invece, l'urlo dei residenti per denunciare furti e spaccio nei pressi delle proprie abitazioni