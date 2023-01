Rifiuti abbandonati in via Nizza, ancora degrado segnalato in città

Rifiuti e sporcizia in via Nizza. E' la segnalazione di un nostro lettore, nei pressi dello Stadio Vestuti, dove è possibile notare ai bordi della strada sacchetti di rifiuti abbandonati, non raccolti. Alcuni si trovano in prossimità di un muro, altri ai piedi di un palo della pubblica illuminazione. Ecco, dunque, nuove segnalazioni sulla carenza legata alla raccolta rifiuti a Salerno.