"Via Fuorni di Sotto. cosi da giorni. Una vergogna" ci scrive un residente del quartiere Fuorni, Giulio Maria Di Maio, mandando alla nostra redazione le foto del degrado della zona, tra rifiuti non raccolti e presenti da chissà quanto. Oltre ad uno stato del tutto assente di pulizia. L'auspicio è che l'area in questione venga bonificata quanto prima.