Rifiuti all'ingresso del parcheggio di Torrione, la denuncia

Degrado e rifiuti all'ingresso del parcheggio in via Robertelli a Torrione. La segnalazione ci arriva da un nostro lettore, che denuncia la gestione dell'area, così come la sua pulizia: "Non ci sono parole, è semplicemente allo sfascio totale, sia come pulizia e sia come viene gestita l'area da Salerno Mobilità. Da giorni". Un invito, dunque, a chi di dovere, al ripristino del decoro dell'area.