Rifiuti abbandonati ed escrementi non raccolti: la segnalazione

Nuova segnalazione giunta alla nostra redazione per incuria e abbandono di rifiuti lungo le strade di Salerno. Questa volta, con tanto di video, siamo nei pressi dei gardinetti in via Vinciprova. Lo stato della strada è di assoluto degrado, con i rifiuti - di tipo cartacce - sparsi in terra ed escrementi, non raccolti evidentemente, situati nei pressi dell'unico scivolo. L'invito, a chi di dovere, a ripristinare e ripulire la strada dallo stato attuale, totalmente indecoroso.

Il video