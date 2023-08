Rifiuti abbandonati in via Robertelli, lo sfogo di un residente

Rifiuti a Torrione, in via Robertelli. Ci scrive un lettore, con tanto di foto scattata ieri mattina e inviata alla nostra redazione, per segnalare una zona di degrado che interessa la città di Salerno. E sempre in materia di rifiuti, non raccolti e abbandonati, a seconda di come la si vuol vedere

La denuncia

Odori nauseabondi e sporcizia, nella totale indifferenza del comune e della Polizia Municipale che presenzia la zona tutti i giorni. Consiglio vivamente a chi fa giornalismo o politica di non classificare Salerno città d'Europa, è assolutamente una falsità. Posso capire che siamo in estate ed il personale addetto alla pulizia delle strade è insufficiente ma questa condizione persevera da più di tre mesi. L'operatore ecologico in detta zona è inesistente. Grazie a tutta la redazione per il lavoro che fate e per l'impegno nel sensibilizzare le istituzioni locali, ma a quanto pare è tutto sprecato"