Rifiuti e verde incolto in via De Crescenzo, la denuncia in un video

Cumuli di rifiuti in mezzo al verde pubblico incolto. Questo quanto ripreso da un cittadino in un video, inviato alla nostra redazione, per testimoniare lo stato di degrado nelle strade di Salerno. Nel caso specifico ci troviamo in via Gennaro Stanislao De Crescenzo. "La nostra bella città" chiosa l'autore del video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.