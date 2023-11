Rifiuti ovunque, a Salerno. In strada, sui marciapiedi, con cestini spesso non svuotati e riempiti fino all'orlo. L'ennesima segnalazione arriva in redazione da via Salvatore Calenda, con una foto che ritrae rifiuti - in questo caso si tratta di vestiti appoggiati su di un muretto - a terra e non raccolti. "L'inciviltà dei cittadini" chiosa un nostro lettore.