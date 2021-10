Degrado e rifiuti abbandonati, da via Lanzalone al sottopasso di via Dalmazia

Ancora degrado in alcune zone di Salerno. Una stampante, un bagno ed altro materiale sono stati abbandonati in via Lanzalone, proprio dinanzi alla sede dell’Inps. Rifiuti abbandonati anche nel sottopasso ferroviario in via Dalmazia. “E’ così da tempo immemorabile. Però – segnala un lettore – ci sono i murales granata…”. L’auspicio di residenti e passanti è che di addetti alla raccolta intervengano in tempi rapidi per ripulire le aree abbandonate.