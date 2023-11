Vicolo Lavina e il degrado dei rifiuti abbandonati, la segnalazione

Deposito incontrollato di rifiuti in vicolo Lavina. E' la segnalazione giunta alla nostra redazione, riguardo la criticità che riguarda la scalinata del vicolo, "che sta assumendo un carattere fuori controllo. Ogni giorno vengono abbandonati sacchetti di rifiuti sotto l'arco della suddetta scalinata che collega via Trotula a via Tasso. I residenti chiedono da mesi un servizio di sorveglianza che non viene assolutamente preso in considerazione" scrive un cittadino.