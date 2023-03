Ruba bicicletta dall'esterno di un ristorante a Salerno, la segnalazione

Ladro di biciclette al ristorante "In darsena" in via Porto a Salerno. La segnalazione arriva alla nostra redazione, con tanto di scatto fotografico riguardo il presunto ladro. "Ieri a orario di pranzo è entrato un ladro rubando una bici elettrica, uscendo con totale tranquillità". L'invito, per questi casi, è di rivolgersi ovviamente anche alle forze dell'ordine con tanto di denuncia.