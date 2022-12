Sacchetti di scarto edile abbandonati in strada, la segnalazione

Nuova segnalazione di degrado giunta alla nostra redazione. Siamo nei pressi del ponte dell'autostrada, in via Raffaele Cavallo, dove viene segnalata la presenza di tre sacchetti incustoditi di scarto edile. "Chi doveva provvedere allo smaltimento o alla raccolta non lo ha fatto. Serve più attenzione e più controlli" dice un cittadino alla nostra redazione