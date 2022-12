Pavimento danneggiato e vetro non raccolto, incuria per le strade a Salerno

Nuova segnalazione di incuria a Salerno, da parte di un lettore alla nostra redazione. Siamo in via San Leonardo, dove da giorni non viene raccolto il vetro. Il degrado riguarda anche i sampietrini del Corso Vittorio Emanuele, in gran parte danneggiati. Rappresentano, infatti, un serio pericolo per i pedoni. "Che immagine diamo ai visitatori che vengono per le luci d'artista?" si sfoga così un lettore.