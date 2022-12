Sosta selvaggia a Salerno, assenza di controlli: la denuncia

Sosta selvaggia a Salerno. Lo segnala alla nostra redazione un lettore, che denuncia come presso Piazza Alario, all'incrocio con via Sabatini, non ci sono più controlli vista la presenza delle tante auto in sosta. Lo scatto ritrae la situazione di ieri, alle 21,30. "Sosta selvaggia in pieno centro. Dove sono i vigili?" si chiede sconsolato il cittadino.