Crollo alla stazione di Salerno, parte del soffitto finisce sui binari

Una porzione del materiale del soffitto della struttura, presso la stazione di Salerno, di circa 5-6 metri, si è staccata finendo sulla banchina a servizio dei binari 2 e 3. E' quanto viene segnato alla nostra redazione.

Il crollo

"Di giorno l'area è frequentata da migliaia di persone che entrano e escono dallo scalo ferroviario - ci scrivono - e non c'è stata alcuna messa in sicurezza della struttura, la porzione di banchina non è stata delimitata in via precauzionale, né sono state installate reti anti-calcinacci. Ci vuole maggiore impegno per la cura di questa infrastruttura così importante. Non vorrei che questo episodio denunciasse uno stato manutentivo carente o disattento". L'invito, a chi di dovere, ad intervenire quanto prima onde evitare conseguenze peggiori.