Pavimentazione dissestata lungo le strade di Salerno, la denuncia

Strade in via Conforti e al Corso Vittorio Emanuele in pessime condizioni, con danni evidenti a rappresentare un pericolo per i pedoni. Le foto che potete vedere nella nostra gallery ci sono state inviate da un nostro lettore, Giulio Maria Di Maio. La pavimentazione risulta compromessa in più parti e rappresenta un pericolo concreto per chi passeggia, anche in ragione delle proporzioni del danno.