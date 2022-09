Strade nel rione Fornelle senza luce: la segnalazione

Strade senza luce a Salerno. Non basta il maltempo a creare disagi, ora residenti e cittadini segnalano anche l'assenza della pubblica illumincazione in alcune strade. Paradosso vuole, invece, che in altre strade le luci restino accese anche di giorno, con evidente spreco in termini economici.

La segnalazione

La segnalazione giunta alla nostra redazione arriva dal rione Fornelle, dove via Vicolo dell'Angelo e Piazza Matteo Daiello sono senza luce da giorni, a quanto pare. L'invito, dunque, all'amministrazione e a chi competente di risolvere il disagio, onde evitare problemi di ogni sorta.