Trova un topo davanti all'ingresso di casa, la denuncia

Si ritrova un topo davanti al portone di casa, in piazza Casalbore, civico 12. La segnalazione - con tanto di foto - arriva in redazione da un cittadino. Il topo sbuca da una piccola buca in terra, in pessime condizioni a quanto si vede. Un problema che interessa più zone di Salerno, specie in relazione alle segnalazioni di piccoli roditori scorrazzare per strada e tra i rifiuti.