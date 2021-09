Topo morto in strada nel quartiere Carmine: la denuncia di un lettore

/ Via Galdo Francesco

Allarme topi ancora nel quartiere Carmine, dove da tempo i residenti chiudono un massiccio intervento di derattizzazione. Un lettore ci ha inviato la foto di un ratto morto in strada, schiacciato da un’automobile in via Galdo. L’auspicio è che gli addetti alla pulizia e alla bonifica delle strade intervengano il prima possibile.