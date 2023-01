Topo morto e bidoni rotti da giorni in via Laspro, la rabbia dei residenti

La piccola carcassa di un topo abbandonata in strada da giorni. Non solo. I bidoni dove gettare le deiezioni e rifiuti dei cani è rotto. Questo è lo scenario che si presenta dinanzi al liceo "Da Procida" a Salerno, in via Valerio Laspro.

La denuncia

A segnalarlo un nostro lettore, riguardo l'evidente situazione di degrado che si presente a due passi da un istituto scolastico: "Il topo - ci scrive il lettore - è da otto giorni in via Valerio Laspro, dove hanno rotto anche i bidoni. Ma dove siamo? Vergognatevi"