Albero pericolante a Salerno, la denuncia di un cittadino a Torrione

Albero pericolante a Torrione. Lo segnalano alla nostra redazione, con tanto di fotografie, sul pericolo che potrebbe rappresentare un albero che risulta inclinato e in parte staccato dal terreno.

La denuncia

"Siamo a Torrione - ci scrivono - sul lungomare Tafuri nei pressi dell'ex ostello della Gioventù, esattamente di fronte alla fermata dell'autobus c'è un grande albero che andrebbe controllato in quanto come si può vedere dalle foto è inclinato. Alla base si può notare uno scostamento dal terreno delle radici e potrebbe rappresentare un perico per i pedoni"