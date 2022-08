"L'ex mercato di Mariconda è diventato rifugio per tossici, aiutateci": l'appello dei residenti

Ancora disagi in via Asiago, nel quartiere Mariconda a Salerno. Alcuni residenti ci segnalano che “gli spazzini non puliscono”, “gli addetti del Comune, un anno fa, hanno tagliato un albero e quest’ultimo cadendo ha rotto un muretto e i mattoni sono rimasti lì a terra”. Non solo. “Nell’ex mercato rionale sono mesi che abitano dei tossici che ormai hanno preso possesso di tutto il mercato”. L’auspicio è che le forze dell’ordine e i vigili urbani si interessi della questione, magari organizzando dei blitz a sorpresa per ripristinare ordine e sicurezza.