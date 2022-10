Rifiuti abbandonati in strada da una settimana, discarica a cielo aperto dinanzi al Tribunale

Rifiuti abbandonati in strada da una settimana. Siamo nei pressi del tribunale di Salerno, come viene segnalato alla nostra redazione. Secondo una residente, sono oramai sette giorni che i rifiuti non vengono raccolti

La segnalazione

"Avendo un figlio disabile - racconta una donna - faccio sempre la stessa strada e l'immondizia è a terra da una settimana. Ci si limita solo a svuotare i cestini". Un grido d'allarme ad intervenire, a chi di dovere, in forma quotidiana dato che in alcune zone della città vengono segnalate delle discariche a cielo aperto. Con conseguenze negative per commercianti e cittadini, costretti a convivere in questo genere di situazioni.