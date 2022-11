Vandalizzate le auto nel quartiere Carmine, i residenti: "Urgono più controlli"

Vandali di nuovo in azione a Salerno. Nella giornata di ieri ignoti hanno ripreso a spaccare i vetri delle automobili utilizzando, molto probabilmente, un martello. Tra le vetture danneggiate c’è anche quella di Laura Vitale, presidente del comitato San Francesco, parcheggiata in via Zenone, la quale si è rivolta ai carabinieri.

Ad agire, probabilmente, persone ubriaca o balordi che si “divertono” provocando danni agli altri. I residenti – anche tramite la nostra redazione – chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, soprattutto durate la notte e magari l’attivazione di un sistema di videosorveglianza.