Vegetazione copre cartelli stradali a Torrione, lo scatto

Cartello con indicazioni stradali del tutto coperto dalla vegetazione di qualche albero. E' quello che si vede in via Fulvio Atenolfi, a Torrione, dalle foto di Guglielmo Gambardella. Lo scatto non ha bisogno di commenti, ma certamente dovrebbe invogliare chi di competenza a provvedere ad una cura del verde cittadino, che in questo caso rende invisibili le indicazioni stradali.