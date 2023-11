Strada e scale sporche in via Aversano, i cittadini: "Comune assente"

Mancanto spazzamento lungo la strada di via Nicola Aversano, nello specifico nei pressi delle scale che conducono poi a via Fabrizio Pinto. La segnalazione giunge alla nostra redazione, con tanto di foto, con le quali si denuncia la "mancata pulizia e grande inciviltà" di chi è addetto alla pulizia e spazzamento della strade. "La strada non è mai pulita eppure noi paghiamo la spazzatura" tuona la cittadina che ci ha inviato la segnalazione