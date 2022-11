Ponteggio pericoloso in via Bastioni: la segnalazione

Nuova segnalazione alla nostra redazione per un pericolo per l'incolumità dei cittadini. Una lettrice segnala le condizioni dell'ingresso della strada di via Bastioni, con un ponteggio della chiesa dei Morticini che risulta fatiscente oltre che pericoloso, nella sua struttura. "Cosa si aspetta che ci crolli al passaggio di qualcuno? È così da mesi", scrive una cittadina.