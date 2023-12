Albero a rischio crollo in via Bottiglieri, la segnalazione

Albero non curato, a rischio crollo. La denuncia riguarda via Enrico Bottiglieri (tra il civico 5 e 7), come viene segnalato da un nostro lettore. "C'è un albero a fusto alto con chioma “non curata” da svariati anni, il tutto in prossimità di una (forse l’unica) piscina frequentata da tanti bambini e mamme. Vi prego segnalare". La raccomandazione, a chi di competenza, di intervenire quanto prima onde evitare situazioni di pericolo a pedoni e veicoli.