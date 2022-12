Alberi e rami spezzati, abbandonati a terra: segnalazioni a vuoto a Mariconda

Vegetazione incolta e abbandonata in strada. Lo denuncia alla nostra redazione un residente di via Calatafimi, a Salerno. Gli scatti riprendono alberi e rami spezzati, lasciati a terra, con vegetazione ad occupare parte della strada. Nel mezzo, anche una transenna probabilmente in uso al comune. "È uno scandalo. Nessuno ci aiuta" ci scrive un residente, che ricorda segnalazioni inviate nell'ultimo mese, alle quali non è stata data alcuna risposta.