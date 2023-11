Pavimentazione sconnessa in via Diaz e lungo Corso Vittorio Emanuele a Salerno. La segnalazione giunge in redazione da un nostro lettore Giulio Maria Di Maio: "Vergognoso - dice - che brutta figura con i turisti". E' l'ennesima segnalazione sulle pessime condizioni del manto stradale in più parti della città di Salerno.