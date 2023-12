"Nel 2014, via Einaudi, la poco nota traversa sotto il campanile dell'antica chiesa dell'Annunziata - ci scrivono - divenne una splendida isola pedonale in cui i turisti si fermavano ad ammirare l'artistico campanile ?di Ferdinando Sanfelice? (tra le migliori opere del barocco salernitano?)? alle pendici del Castello Arechi Oggi è un bellissimo parcheggio a cielo aperto"

Da isola pedonale a parcheggio gratuito. E' quanto capitato a via Einaudi, a Salerno, come ci viene segnalato da un nostro lettore. La strada è diventato un parcheggio a cielo aperto, dove i pedoni oramai non riescono neppure a passare.

Troppe auto in sosta, pedoni non possono passare: la denuncia in via Einaudi