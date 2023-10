Rifiuti non raccolti davanti alla scuola, la segnalazione

Degrado per rifiuti non raccolti a Salerno, in via Francesco Gaeta. La segnalazione arriva da un nostro lettore, a sottolineare la mancata raccolta dei rifiuti nei cestini in strada

La denuncia

"Un degrado davanti alla scuola Alfonso Gatto - scrive - in via Francesco Gaeta, si prega a chi è competente di venire a svuotare questo schifo. Ci sono mosche, api e un cattivissimo odore. Non è un bel vedere davanti a una scuola"