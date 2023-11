Cestino per la raccolta carta in via Guercio, i residenti: "E' in una posizione scomoda"

Ripristinare il cestino per la raccolta della carta in via Luigi Guercio. Questa la richiesta inoltrata - attraverso la nostra redazione - da un cittadino. Allo stato, quello nuovo, si trova - a dire della segnalazione - in una posizione scomoda e rischiosa. "Rimetterlo al suo posto, cioè al civico 44, di fronte al portone. Una posizione più logica per i passanti, perchè posto di fronte è poco visibile, è in una posizione pericolosa per le persone che hanno difficoltà nel deambulare"