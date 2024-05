Alberi non curati in via Leucosia, la segnalazione

Mancata cura degli alberi, difficoltà anche per passeggiare. La segnalazione arriva in redazione da un nostro lettore, con tanto di foto che testimoniano il disagio e la mancata cura del decoro urbano. Siamo in via Leucosia: "E' completamente abbandonata, gli alberi toccano a terra bisogna camminare abbassati e se parcheggi non puoi uscire dalla macchina. Una vergogna!" commenta amaro il cittadino.