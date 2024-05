Tra stato di abbandono e manutenzione, questa è la situazione di degrado visibile presso piazzetta Fuorni, in via Ostaglio, come viene segnalato con tanto di foto da un nostro lettore:"Una zona totalmente da riqualificare. Ma qui non si muove una foglia. Siamo abbandonati" è l'amaro sfogo condiviso con la nostra redazione