Escrementi e degrado in via Pironti, la segnalazione in città

Degrado in città. La segnalazione giunge dalla zona Irno, dove la strada in prossimità dell'incrocio con via Baratta, in via Pironti, risulta sporca di escrementi. Un sollecito, a chi di dovere, alla pulizia della zona ma anche per sensibilizzare i padroni dei cani a rispettare il decoro urbano, munendosi di paletta e sacchetto.