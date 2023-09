Fontana con acqua aperta alle 4 del mattino, la denuncia

Fontana con acqua aperta in piena notte. Anzi all'alba. La segnalazione ci giunge da un cittadino da via Principati, che riferisce su di un potenziale spreco riguardo all'orario in particolare, durante il quale la fontana resta perfettamente in funzione: "Inoltro - ci scrive un cittadino - la segnalazione di cui all'immagine. Alle 4.30 del mattino la fontana in via dei Principati è funzionante. Credo che possa trattarsi davvero di uno spreco di acqua e di elettricità"