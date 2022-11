"Il postino ha buttato giù il palo con l'auto ed è fuggito": la denuncia di un lettore di Salerno

“Un’auto di servizio delle Poste ha buttato a terra un palo della pubblica illuminazione ed è andata via”. A segnalarlo alla nostra redazione è un residente di via San Leonardo che, oltre ad inviarci una foto dell’accaduto, è anche in possesso dei filmati delle telecamere che hanno ripreso la scena avvenuta nei pressi del civico 131/E. “Abbiamo telefonato ai vigili e al servizio di pubblica incolumità ma nessuno ci ha risposto. Ma ci auguriamo che qualcuno del Comune si interessi di ciò che è accaduto e non dovrebbe accadere” conclude amareggiato il residente di via San Leonardo.