Deiezioni canine, cestini assenti in via Trento: "Paghiamo servizio che non c'è"

Cestini per la raccolta delle deiezioni canine scomparsi a Salerno. Siamo in via Trento, dove i contenitori precedenti erano stati rimossi perchè danneggiati. A distanza di mesi, tuttavia, non sono stati mai sostituiti. Con contestuale disagio per i padroni dei cani, come testimoniato dalla nostra redazione, che ha raccolto la testimonianza di una cittadina

La denuncia

"Da mesi mancano. Ho contattato giorni fa, per la terza volta, l'ufficio gabinetto del sindaco per comunicare che a via Trento hanno tolto cestini, e non solo, della spazzatura per le deiezioni canine. Ma poi non li hanno rimessi. Ho parlato con un funzionario che mi ah detto che sono stati cambiati perchè rotti. Sono stati tolti due cestini, sistemati sui due lati della strada. Mi hanno detto di rivolgermi a Salerno Pulita, cosa che poi ho fatto. Ho fornito indirizzo e nominativo, come chiesto e mi hanno detto che li metteranno. Ho aggiunto che andrebbero messi ovunque e non solo dove li hanno tolti. Sono passati pesi e non è normale che non ci siano i nuovi. Noi paghiamo questo servizio. Cosa dobbiamo fare con gli escrementi dei nostri cani? Lasciarli a terra o portarli dentro la borsa?