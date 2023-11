"Viviamo con la paura dei topi. Aiutateci, intervenga il Comune": l'appello dei residenti di Santa Margherita

E’ emergenza topi nella zona di Santa Margherita a Salerno. I residenti scrivono alla nostra redazione per lanciare l’allarme e chiedere l’immediato intervento del Comune e dell’ufficio Asl competente. “I topi ci entrano in casa abitando al piano terra. Gli spazzini nella nostra zona non si vedono mai, sono sempre davanti al bar con il telefono in mano. Siamo noi residenti che togliamo la sporcizia per rimanere puliti. Abbiamo fatto tante segnalazioni, ma nessuna risposta” denuncia un residente, che ha subito anche un trapianto.

“Per mantenere la porta aperta dobbiamo mettere delle barriere, altrimenti i topi ce li troviamo nelle stanze. Abbiamo anche dei bambini. Io – scrive ancora un residente a Salernotoday – sono una persona trapiantata e non posso assolutamente prendere infezioni. Vivo con l’angoscia e la paura. Urge una disinfestazione". L'auspicio è che vi sia un intervento immediato dagli uffici competenti, in particolare in via Pier Emilio Bosi.