Degrado a Santa Teresa, la protesta dei residenti: acqua sporca, bottiglie e stracci

Degrado e disagi a Santa Teresa: acqua sporca e fastidiose esalazioni. Le foto che pubblichiamo, realizzate da Guglielmo Gambardella, sono inequivocabili: avanzi di cibo, buste di plastica, bottiglie di birra sono stati gettati nell'acqua che ristagna. Sui muretti giacciono stracci e vestiti.

La reazione

La situazione di abbandono indigna i residenti, che hanno più volte sollecitato la polizia municipale ad effettuare controlli. Le passeggiate e la maggiore libertà delle quali si gode in questi giorni non deve alimentare l'inciviltà. Se accade, occorrono sanzioni per restituire decoro ad un pezzo di Salerno. Il Codacons nel frattempo ha inviato una diffida al Comune chiedendo di provvedere ad horas alla bonifica delle zone alte della città: "Rifiuti ovunque".