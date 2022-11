Da via Ligea a via Wenner: Salerno Pulita scova nuove trasgressioni, sanzioni in arrivo

Salerno Pulita in azione, stamattina, da via Ligea a via Irno: insieme agli agenti della Polizia Municipale di Salerno, gli operatori hanno effettuato numerosi controlli sul conferimento della plastica e del multimateriale, previsto per il mercoledì sera.

Le sanzioni

Purtroppo non sono mancati i casi di violazione delle norme sulla Raccolta Differenziata che saranno, nei prossimi giorni, sanzionati. Il monitoraggio continua.