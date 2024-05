A Sapri, una cittadina segnala la situazione del servizio idrico pubblico. La denuncia è legata alle frequenti interruzioni del servizio e perdite d'acqua continue dovute all'usura delle tubature. La denuncia getta luce su un problema che affligge molti abitanti della zona.

La lettera

Nella sua lettera, la residente lamenta la frequente interruzione del servizio idraulico e la continua perdita di acqua nelle strade cittadine, problemi che sono causati dall'usura delle tubature, che necessitano di una sostituzione piuttosto che di semplici rattoppi. "La frequente interruzione del pubblico servizio idraulico - scrive - è imputabile a guasti quotidiani nel comune e alla perdita continua di acqua riscontrabile nelle strade cittadine dovuta all'usura delle tubature. Nella sola breve strada in cui abito sono visibili decine e decine di rattoppi dovuti ai frequentissimi guasti. Se invece di rattoppare si procedesse alla sostituzione delle tubature danneggiate si spenderebbe sicuramente di meno e si smetterebbe di arrecare disagio ai cittadini. È da tener presente che dalla segnalazione fatta all'ufficio guasti all'intervento della Consac possono passare anche dieci giorni, se si dichiara che la perdita è modesta. Così, quando gli operai intervengono, la strada è comunque allagata e la fuoruscita totale imponente. L’intervento è forse più sollecito in una via principale, ma la via secondaria dovrà sempre aspettare, perché saranno in meno a vederla infangata o allagata.È opportuno che chi segnala si faccia rilasciare dalla ragazza che risponde un numero di codice che potrà citare nei successivi solleciti."