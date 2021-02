Abbonamento per la sosta a Sarno: "Contatto il Comune ma il telefono squilla a vuoto"

"Lo scorso 4 febbraio, ho provato a mettermi in contatto, durante gli orari di ufficio del comune di Sarno, con l'ufficio addetto agli abbonamenti per il piano parcheggio. Purtroppo, dopo 7 chiamate, nessuno ha risposto. Ho fatto una diretta Facebook per denunciare l'accaduto". Un lettore ha contatto la nostra redazione per segnalare il disagio.

I dettagli

Con l'ordinanza sindacale numero protocollo generale 0050862/2020 il sindaco di Sarno ha disposto l'interruzione del servizio di sosta a pagamento fino al 31 gennaio 2021. Il cittadino, però, ha deciso di acquistare un abbonamento per la sosta e quindi lo scorso 4 febbraio, a partire dalle ore 10.55, ha deciso di contattare il Comune.

L'attesa

"Ho contattato per sette volte - scrive -, durante gli orari di ufficio, il numero del Comune di Sarno, all'utenza 0818007111, per chiedere informazioni in merito al piano parcheggio. Pertanto, nonostante la collaborazione e la pazienza della centralinista, non sono riuscito a contattare l’addetto dell’ufficio in questione, poiché irreperibile, causando un disservizio.