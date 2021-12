Muro pericolante in via de Liguori a Sarno: la denuncia dei residenti

A Sarno, in Via De Liguori civici 54/58, è presente un muro di contenimento al terrapieno esistente posto ad un'altezza superiore, il quale presenta lesioni e può franare costituendo un pericolo per l'incolumità dei residenti, in quanto detto muro prospetta su un cortile dove sono presenti delle abitazioni. Pertanto, è necessario provvedere urgentemente a realizzare le opere necessarie ed indifferibili per la messa in sicurezza dell'area interessata, visto il peggioramento del quadro fessurativo. Ad oggi, nonostante le numerose segnalazioni e denunce fatte da Robustelli Guido David e Fabrizio Somma a partire da giugno, non è stato eliminato il pericolo per l'incolumità delle persone residenti presso i civici 54 e 58 di Via De Liguori che denunciano: "I politici locali si sono dimostrati sordi rispetto alle nostre istante".

Il commento

Si è interessato della vicenda è stato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. “Abbiamo inviato una nota all'ufficio tecnico del comune di Sarno e alla Procura delle Repubblica di Nocera Inferiore per chiedere che la questione venga presa in esame e che si effettuino dei sopralluoghi nell'area segnalata mettendola in sicurezza e valutando gli interventi da effettuare prima che possa accadere qualcosa di grave. Non bisogna aspettare sempre che si verifichino delle tragedie prima di decidersi ad agire" ha dichiarato il consigliere Borrelli.