Vasca Vallone Travo in Episcopio: l'allarme del circolo Sarnese di Gioventù Nazionale

Questa mattina una delegazione del circolo Sarnese di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, ha indirizzato al Sindaco Canfora una richiesta di immediato intervento per la manutenzione della vasca Vallone Travo in Episcopio. Come si evince dalle foto allegate all’istanza dai giovani del movimento, la località versa in condizioni di assoluto degrado ed abbandono.

“Erba alta, recinzioni inesistenti o danneggiate, sterpaglie secche, siringhe e cumuli di immondizia: così si presenta la vasca di Via Vallone Travo. È una vera emergenza, i residenti e gli abituali frequentatori hanno lanciato la loro richiesta di aiuto anche attraverso una nota emittente locale, ma le Istituzioni continuano a girarsi dall’altra parte” - dichiara il Presidente cittadino Celestino Pio Caiazza - “con i ragazzi di GN Sarno abbiamo documentato con foto e video questo spettacolo indecoroso, inviando il materiale al Sindaco affinché intervenga al più presto”. “Siamo consapevoli che l’opera di manutenzione potrebbe richiedere l’intervento di altri enti” continua Caiazza “ma siamo altrettanto certi che i residenti e gli abituali frequentatori meritino risposte e non continui palleggi di responsabilità: per questo chiediamo che il primo cittadino e l’Assessore all’ambiente si facciano carico personalmente del problema ed intervengano in tempi rapidi presso le opportune sedi, affinché Vasca Vallone Travo sia rimessa in sicurezza”. La richiesta è stata consegnata anche ai consiglieri comunali Rega e Cocca affinché diventi oggetto di discussione all’interno dell’assise cittadina.