Degrado nel quartiere Fuorni, dove – ci segnala un lettore – la scalinata di via Monticelli, adiacente alla piazzetta di Viale dei Venti, versa in condizioni di totale abbandono. L’auspicio dei residenti è che vi sia un interessamento da parte degli uffici di manutenzione per evitare che si verifichino spiacevoli cadute o incidenti di altro genere.