Scarafaggi, topi, erba alta: la segnalazione di un cittadino da Torrione

Arrivata in redazione la segnalazione di un cittadino che denuncia lo stato di incuria di una piazzetta di Torrione, situata nei pressi del bar Marconi. Scarafaggi, topi, escrementi di animali buttati vicino alla campana del vetro per l'assenza degli appositi cestini. E ancora, la fontanella che non funziona, il manto stradale dissestato, con il pericolo di cadute ed il verde pubblico completamente abbandonato, con l'erba alta che può facilmente diventare ricettacolo di animali pericolosi, con l'innalzamento delle temperature.



L'appello

Il cittadino fa notare che questa piazzetta potrebbe essere un piccolo gioiello, a due passi dal mare e con una vista bellissima, e invece è ridotta all'abbandono. Perciò si chiede maggiore cura con l'intervento del personale preposto.