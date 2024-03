Musica e schiamazzi alle 4 del mattino nei pressi della Cittadella, residenti della zona infuriati

Schiamazzi notturni, musica e caos tra le 4 e le 5 del mattino, a Salerno, esattamente nel parcheggio del Faro della Giustizia e nell'area antistante la Cittadella Giudiziaria. Esasperati, i residenti della zona che hanno scritto alla nostra redazione per lanciare un appello alle forze dell'ordine al fine di programmare controlli di notte e alle prime luci dell'alba nel quartiere dove, non di rado, nel week-end è impossibile dormire.

L'amarezza

"Non è possibile essere svegliati dal baccano nel cuore della notte - osservano gli abitanti del posto - Urla e schiamazzi di giovani, probabilmente ubriachi, sono proseguite fino alle 5 e nessuno li ha fermati: se queste persone che si sentono proprietarie delle strade pubbliche, non vengono sanzionate, come possiamo sperare di dormire la notte?".